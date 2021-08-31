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Прядкин: мы решили поддержать инициативу РФС - провести реформы

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что организация решила поддержать инициативу РФС по проведению реформ в российском футболе.
Фото: Sport24
Прядкин по итогам общего собрания РПЛ, проведенного сегодня, 31 августа, заявил, что реформы назрели, их нужно осуществить. Вместе с тем он отметил, что доклад по структуре проведения розыгрыша РПЛ надо доработать. Ожидается, что его доработают до 4 октября.

"Мы приняли решение поддержать инициативу Российского футбольного союза - провести реформы. Реформы назрели, их надо проводить, но реформы должны проводиться комплексно. По структуре соревнований принимаем во внимание доклад - предложить РФС доработать его с учетом принципиальных предложений клубов до 4 октября", - заявил Прядкин.

Источник: Sport24

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Теги: Прядкин
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