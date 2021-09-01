Ранее журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале сообщал, что "Зенит" и "Локомотив" обсуждали возможность обмена Мостового на полузащитника Антона Миранчука.
По информации источника, "железнодорожники" сейчас предлагают более 7 млн евро за 23-летнего игрока "Зенита", но петербургский клуб не хочет продавать Мостового.
Полузащитник Андрей Мостовой в текущем сезоне провел 5 матчей в Российской Премьер-лиге, результативными действиями не отметился. В общей сложности за петербургский клуб он сыграл в 39 матчах и забил 6 голов.
Источник: Eurostavka
Источник: "Зенит" и "Локомотив" обсуждали обмен с участием Мостового и Миранчука
СМИ: "Локомотив" готов купить Мостового у "Зенита" за 7 млн евро без обмена на Миранчука
Фото: РПЛ
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