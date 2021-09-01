"Локомотив" объявил о переходе полузащитника "Челси" Анджорина

Московский клуб арендовал 19-летнего футболиста на один сезон с правом приоритетного выкупа его контракта.
Анджорин в составе лондонского клуба в прошлом сезоне стал обладателем Лиги чемпионов. Всего за основную команду "синих" англичанин провел пять матчей, выступая в большей степени за команды структуры лондонцев.
Ранее "Локомотив" объявил о переходе нападающего Джирано Керка из "Утрехта".
Источник: пресс-служба "Локомотива".
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Полузащитник "Челси" Фаустино Анджорин стал игроком "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
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