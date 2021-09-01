Матыцин выступил против отмены лимита на легионеров. Вместе с тем он отметил, что формат лимита - дискуссионный вопрос. По словам министра, если лимит отменят, сборная России столкнется с кадровыми проблемами.
"Лимит обязательно должен быть. <...> Его формат может обсуждаться, он, как и сейчас, может касаться заявки команды, ведь вряд ли те же клубы будут покупать иностранных игроков, чтобы они сидели на лавке. Мы понимаем, что если, теоретически, будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам?" - сказал Матыцин.
Напомним, ранее стало известно, что РФС рассматривает возможность отмены лимита на легионеров в РПЛ.
Источник: Р-Спорт
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Министр спорта РФ Матыцин: лимит на легионеров обязательно должен быть
Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался по вопросу лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: РИА Новости
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