По сведениям источника, "Уфа" столкнулась с серьезным риском задержать выплату зарплаты игрокам. Отмечается, что клуб ни разу в своей истории не задерживал выплату заработной платы футболистам.
У башкирского клуба достаточно денег, чтобы рассчитаться с футболистами за август. Вместе с тем после выплат у "Уфы" не останется средств даже на выезд в Сочи на матч седьмого тура чемпионата России.
Эту информацию прокомментировал гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.
"Ситуация непростая. Пока задержек нет, но исключать ничего нельзя", - сказал Газизов.
Источник: БИЗНЕС Online
Источник: "Уфа" впервые в своей истории может задолжать футболистам. У клуба заканчиваются деньги
"Уфа" столкнулась с финансовыми трудностями, клуб может задержать выплату зарплаты футболистам.
Фото: "Уфа"
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