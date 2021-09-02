Костин выразил надежду на то, что "Динамо", генеральным спонсором которого является ВТБ, сумеет удержаться в лидерах чемпионата. Также он заявил, что команда постарается финишировать в первой тройке и выйти в еврокубки.
"Мы же обещали, что подтянем "Динамо", внедряем новые технологии, ноу-хау. Я бы сразу не очень радовался - надо еще прожить. ВТБ взялся за это и к 100-летию клуба хотелось бы выйти с хорошим результатом. Надеемся, что удастся удержаться в первых рядах. Будем стараться завоевать медали, но важно выйти в еврокубки", - сказал Костин.
Отметим, что по итогам шести туров текущего розыгрыша РПЛ "Динамо" пребывает на втором месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. От лидирующего "Зенита" москвичи отстают на одно очко.
Источник: ТАСС
Глава ВТБ рассказал о целях "Динамо" в нынешнем сезоне
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что "Динамо" постарается финишировать в первой тройке команд РПЛ в нынешнем сезоне.
Фото: "Чемпионат"
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