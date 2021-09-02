Как сообщил Геркус, "МЮ" контактировал с "Локомотивом" по вопросу приобретения Алексея и Антона Миранчуков. По его словам, футболисты отказались от варианта с переходом в английский клуб. Они сообщили руководству "Локо", что предпочитают перебраться в Италию или Испанию.
"Еще до чемпионата мира был интерес от "МЮ" к обоим. У нас был прям хороший контакт с клубом, я знал, что это обращается "Юнайтед". Предложение на столе не лежало, просто к нам обращались: "Вы готовы продать? Начинаем разговаривать?" Мы спросили игроков, они сказали, что в Англии интенсивный футбол, там тяжело без перерыва, нужна Испания, Италия или что-то такое. На этом тема закрылась", - сказал Геркус.
Напомним, что Алексей Миранчук выступает за "Аталанту", куда перешел из "Локомотива". Антон Миранчук по-прежнему является игроком "Локо".
Источник: Спорт-Экспресс
Геркус рассказал о несостоявшемся переходе братьев Миранчуков в "МЮ"
Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что "Манчестер Юнайтед" интересовался братьями Миранчуками.
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!