По сведениям, 25-летний футболист сейчас находится на обследовании в Германии. Ранее появлялась информация, что игроком интересуются ЦСКА и "Зенит", а сам "Локомотив" не против отпустить Миранчука в другой клуб.
Сообщается, что ЦСКА не делал предложений игроку, а "Зенит" вышел из переговоров, узнав о травме россиянина.
Действующее соглашение Миранчука с "Локомотивом" истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает полузащитника в 12 миллионов евро.
Источник: РБ Спорт.
Источник: Антон Миранчук не покинет "Локомотив"
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук продолжит выступления за команду.
Фото: ФК "Локомотив"
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