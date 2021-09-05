Сообщается, что кандидатуру одобрил главный тренер команды Руй Витория, а сам футболист был не против трансфера в российский клуб.
Однако по совету Франка Камоцци "Спартак" решил рассмотреть кандидатуру полузащитника "Ростова" Данила Глебова.
26-летний Схири в нынешнем сезоне сыграл в четырех матчах во всех турнирах, забив гол. Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро. Его контракт истекает через два года.
Источник: Metaratings.
Источник: "Спартак" сделал предложение "Ростову" по Глебову
Источник: "Спартак" планировал подписать полузащитника "Кельна"
Полузащитник "Кельна" Эльес Схири мог стать игроков "Спартака".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!