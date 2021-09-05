- То, что Глебов - игрок, который на нашем рынке пользуется спросом, не является секретом. И все, кто вовлечен в футбольный процесс, это видят. А насчет конкретных предложений надо спрашивать у руководства "Ростова", - передает слова Банатина Metaratings.ru.
Ранее появилась информация об интересе московского "Спартака" к 21-летнему опорному хавбеку "Ростова" Данилу Глебову. Футболист перешел в "Ростов" из "Анжи" в январе 2019 года и в 66 матчах за желто-синих забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. В текущем сезоне на счету Глебова 6 матчей за клуб, 1 забитый мяч и 1 голевой пас.
Агент Глебова дал комментарий по информации об интересе "Спартака" к опорнику "Ростова"
Агент опорного полузащитника "Ростова" Данила Глебова Павел Банатин высказался по поводу информации об интересе к игроку со стороны московского "Спартака".
Фото: РПЛ
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