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СМИ: Мелкадзе остается в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе не покинет клуб в нынешнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
Руководство "Спартака" приняло решение не отпускать в другую команду нападающего Георгия Мелкадзе, сообщают СМИ. По данным источника, на 24-летнего форварда рассчитывает главный тренер красно-белых Руй Витория. Также сообщается, что в ходе нынешнего трансферного окна Мелкадзе мог подписать 3-годичный контракт с ФК "Сочи".

В нынешнем сезоне нападающий принял участие только в одном официальном матче, выйдя на замену на 8 минут в игре 1 тура РПЛ против казанского "Рубина" (0:1).

Источник: "РБ-Спорт"

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Теги: Спартак Мелкадзе Российские трансферы
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