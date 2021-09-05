Руководство "Спартака" приняло решение не отпускать в другую команду нападающего Георгия Мелкадзе, сообщают СМИ. По данным источника, на 24-летнего форварда рассчитывает главный тренер красно-белых Руй Витория. Также сообщается, что в ходе нынешнего трансферного окна Мелкадзе мог подписать 3-годичный контракт с ФК "Сочи".
В нынешнем сезоне нападающий принял участие только в одном официальном матче, выйдя на замену на 8 минут в игре 1 тура РПЛ против казанского "Рубина" (0:1).
Источник: "РБ-Спорт"
СМИ: Мелкадзе остается в "Спартаке"
Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе не покинет клуб в нынешнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
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