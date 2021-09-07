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Агент Глебова: мы переговоры ни с кем не ведем

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Данила Глебова, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из клуба.
Фото: "Ростов"
Банатин отметил, что Глебов тренируется в составе "Ростова". По словам агента, 21-летний хавбек не ведет переговоры с другими клубами.

"У Данила Глебова контракт с "Ростовом". Он тренируется с командой и готовится к игре с "Краснодаром". Мы переговоры ни с кем не ведем", - сказал Банатин.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что интерес к Глебову проявляет "Спартак".

Источник: РБ Спорт

Источник: "Спартак" сделал предложение "Ростову" по Глебову

Карпин прокомментировал информацию о том, что Глебов может перейти в "Спартак"

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Теги: Глебов Ростов
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