Банатин отметил, что Глебов тренируется в составе "Ростова". По словам агента, 21-летний хавбек не ведет переговоры с другими клубами.
"У Данила Глебова контракт с "Ростовом". Он тренируется с командой и готовится к игре с "Краснодаром". Мы переговоры ни с кем не ведем", - сказал Банатин.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что интерес к Глебову проявляет "Спартак".
Источник: РБ Спорт
Источник: "Спартак" сделал предложение "Ростову" по Глебову
Карпин прокомментировал информацию о том, что Глебов может перейти в "Спартак"
Агент Глебова: мы переговоры ни с кем не ведем
Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Данила Глебова, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из клуба.
Фото: "Ростов"
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