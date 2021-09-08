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"Рубин" не получил ни одного предложения по Кварацхелии прошлым летом

Генеральный директор "Рубина" Рустам Сайманов заявил, что клуб не получал предложений по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии этим летом.
Фото: РПЛ
— Задачи продать его у нас не стояло, просто было много разговоров о том, что им интересуются большое количество клубов. Вот только ни одного предложения о его покупке не было – ни от одного клуба официального запроса не было, — цитирует функционера "Бизнес Online".

20-летний Кварацхелия выступает за "Рубин" с 2019 года. В минувшем сезоне грузинский полузащитник сыграл в 23 матчах, в которых забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. В нынешней кампании Кварацхелия забил гол в четырех матчах.

Контракт полузащитника истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает Хвичу в 18 миллионов евро.

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Теги: Рубин Сайманов Кварацхелия
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