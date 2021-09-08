"Рубин" не получил ни одного предложения по Кварацхелии прошлым летом

Генеральный директор "Рубина" Рустам Сайманов заявил, что клуб не получал предложений по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии этим летом.

Фото: РПЛ