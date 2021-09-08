— Задачи продать его у нас не стояло, просто было много разговоров о том, что им интересуются большое количество клубов. Вот только ни одного предложения о его покупке не было – ни от одного клуба официального запроса не было, — цитирует функционера "Бизнес Online".
20-летний Кварацхелия выступает за "Рубин" с 2019 года. В минувшем сезоне грузинский полузащитник сыграл в 23 матчах, в которых забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. В нынешней кампании Кварацхелия забил гол в четырех матчах.
Контракт полузащитника истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает Хвичу в 18 миллионов евро.
"Рубин" не получил ни одного предложения по Кварацхелии прошлым летом
Генеральный директор "Рубина" Рустам Сайманов заявил, что клуб не получал предложений по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии этим летом.
Фото: РПЛ
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