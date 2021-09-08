"Шапи покажет свои сильные качества и попадет в сборную России". Агент Сулейманова - о переходе игрока в "Гиресунспор"

Агент Вадим Оганян, работающий с форвардом "Краснодара" Магомедом-Шапи Сулеймановым, высказался о переходе игрока в турецкий "Гиресунспор" на правах аренды.

Фото: "Краснодар"