Агента спросили, почему, по его мнению, аренда в указанный турецкий клуб - это хороший вариант продолжения карьеры для Сулейманова. Оганян в ответ заявил, что игроку нужно было сменить обстановку. По словам агента, переход в турецкий чемпионат принесет пользу Шапи.
"Я считаю, что здесь совокупность факторов. Первое - это атакующий футбол, второе - это смена обстановки и третье - психологическая разгрузка. Люди, следившие за его карьерой, понимают, что она складывается очень хаотично. Одним словом - "американские горки". Поэтому переход в сильный иностранный чемпионат - это большой плюс для его карьеры. Уверен, что в этом сезоне Шапи покажет свои самые сильные качества и попадет в сборную России", - сказал Оганян.
Источник: Матч ТВ
Официально: полузащитник "Краснодара" Сулейманов перешел в турецкий "Гиресунспор" на правах аренды
"Шапи покажет свои сильные качества и попадет в сборную России". Агент Сулейманова - о переходе игрока в "Гиресунспор"
Агент Вадим Оганян, работающий с форвардом "Краснодара" Магомедом-Шапи Сулеймановым, высказался о переходе игрока в турецкий "Гиресунспор" на правах аренды.
Фото: "Краснодар"
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