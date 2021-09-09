Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Локомотив" попросил РЖД выделить дополнительные средства на нынешний сезон. Речь идет о сумме в три миллиарда рублей.
Смородская раскритиковала руководство "Локомотива" за летнюю трансферную кампанию. По ее словам, в клубе не до конца понимают принципы работы финансового фэйр-плей.
"Я не вхожу в состав директоров РЖД, но могу сказать, что это было очевидно: в бюджете не было заложено такого количества дорогостоящих трансферов. Значит, они знали, что делают. Но, думаю, они не до конца понимают финансовый фэйр-плей. Чем они будут отбивать такие расходы? Я не вижу источников этого покрытия, просто не вижу. Как можно было купить Марадишвили за шесть миллионов евро? <...> Все идет к тому, что и Цорн, и Рангник очень хорошо повеселились на трансферах", - сказала Смородская.
Источник: РБ Спорт
Источник: руководство "Локомотива" попросило у РЖД дополнительный бюджет на сезон-2021/22
Смородская раскритиковала руководство "Локомотива" из-за трансферной политики клуба
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что руководство клуба попросило у РЖД дополнительные средства на текущий сезон.
Фото: ТАСС
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