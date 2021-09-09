Титов ответил на вопрос о том, какая из команд ему нравится в РПЛ. Он выделил "Локомотив" и персонально Федора Смолова.
"Отметил бы "Локомотив", который сильно поменялся. Ну и наконец-то раскрылся Федя Смолов. Две голевые с Кипром отдал, сейчас [в матче с Мальтой] забил, шесть в чемпионате положил. Так и хочется сказать: "Федя, это может быть твой год. Старайся, дерзай", - заявил Титов.
Источник: Sport24
"Федя сказал, что изменился, были ошибки по молодости, он это понимает". Карпин - о личном разговоре со Смоловым
Титов: Смолов наконец-то раскрылся, это может быть его год
Экс-игрок "Спартака" Егор Титов поделился мнением о выступлениях нападающего "Локомотива" Федора Смолова.
Фото: "Локомотив"
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