Напомним, ранее Путин высказался против отмены лимита на иностранных игроков в российской Премьер-Лиге.
Колосков отметил, что Путин прав в данном вопросе. По его словам, тема с возможной отменой лимита на легионеров закрыта после высказывания президента.
"Президент же не сказал, какой именно лимит считает целесообразным. Он отдал это профессионалам. Но позиция президента не нова - он не в первый раз говорил о необходимости сохранения лимита, сейчас подтвердил ее в более жесткой форме. <...> Тема с лимитом принципиально закрыта: кто скажет, что Путин не прав? Он прав по сути, а не потому, что президент", - заявил Колосков.
Источник: Чемпионат
Колосков: Путин прав, тема с лимитом принципиально закрыта
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова президента России Владимира Путина о лимите на легионеров в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
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