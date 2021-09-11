- Чувствовал ли я давление со стороны Заремы Салиховой? Нет, она никак не влияла на работу штаба Тедеско. Конечно, я знаю Зарему: у нас были встречи с Федуном, и она всегда там была. Зарема поддерживала нас, но никак не влияла на нашу непосредственную работу. Она не советовала нам игроков, не говорила о том, как играть и какой тактики придерживаться, - передает слова Хинкеля Sport24.
Летом 2021 года супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова с помощью личного телеграм-канала развязала информационную войну против некоторых сотрудников клуба, в том числе публикуя внутреннюю и инсайдерскую информацию из штаба красно-белых. В начале августа в результате ее действий ушел с должности спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов, который после этого через полемику в информационном пространстве с публикацией личной переписки вынудил Зарему закрыть свой канал.
Хинкель: Зарема никак не влияла на работу штаба Тедеско
Экс-тренер московского "Спартака" Андреас Хинкель рассказал о степени влияния жены владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой на тренерский штаб Доменико Тедеско.
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