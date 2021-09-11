— Я в футболе давно и моя позиция по лимиту не изменится. Я противник лимита. И большинство клубов против лимита.
Лимит у нас с 2005 года. И нельзя говорить о поступательном движении вперед. Нужно что-то менять. Если мы хотим конкурировать с лучшими клубами, то нужно отменять лимит, — передает слова Семака Sport24.
Напомним, ранее сообщалось, что клубы чемпионата России выступили за отмену лимита, которую предложил Российский футбольный союз. Президент России Владимир Путин заявил, что лимит в российском футболе нельзя отменять.
В сегодняшнем матче "Зенит" обыграл "Ахмат" (3:1) в 7-м туре РПЛ, вернув первое место.
"Зенит" вернул первое место в РПЛ, обыграв "Ахмат"
Семак: если мы хотим конкурировать с лучшими клубами, то нужно отменять лимит
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о лимите в российском футболе.
Фото: ФК "Зенит"
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