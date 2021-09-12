— Думаю, самое главное для нашего спорта в целом — не только для футбола — развитие детско-юношеского и массового спорта. Я уверен, что Владимиру Владимировичу сказали об этом специалисты, что это не просто только его мысли. И специалисты считают, что отмена лимита преждевременна, — рассказал Дворкович в интервью "Известиям".
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в российском футболе нельзя отменять лимит на легионеров. Свое решение президент обосновал тем, что сборная России по футболу с 1988 года не играет на Олимпиадах и не будет играть ещё 20 лет, если будут одни легионеры.
Ранее Российский футбольный союз предложил клубам РПЛ отменить лимит на легионеров. Сейчас в заявке команд на сезон разрешено восемь иностранных футболистов.
Путин выступил против отмены лимита на легионеров в чемпионате России
Дворкович — о словах Путина про лимит: уверен, ему сказали об этом специалисты, это не только его мысли
Бывший помощник президента РФ Аркадий Дворкович прокомментировал слова Владимира Путина о лимите в российском футболе.
Фото: Getty Images
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