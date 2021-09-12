"Матч разбился на два отрезка. Первый тайм мы сыграли не очень хорошо. В этом моя вина. Я тактически не разобрался, как правильнее ребята должны действовать, когда соперник играет так, как играли футболисты "Динамо".
Очень благодарен ребятам, что выдержали первый тайм. Очевидно, голов в наши ворота могло быть больше. В перерыве мы немного перестроились, изменили тактическую схему. Мы освободили зоны для атак и наши футболисты этим воспользовались", - приводит слова Кержакова Sport24.
Напомним, в матче с "Динамо" нижегородцы пропустили первыми, в составе бело-голубых отметился хавбек Денис Макаров. Во второй половине игры подопечным Кержакова удалось дважды огорчить вратаря соперника Антона Шунина, свою фамилию на табло зажгли полузащитники Игорь Горбунов и Николай Калинский. Отметим, что концовке встречи нападающий "Динамо" Клинтон Н'жи не смог переиграть с одиннадцатиметровой отметки голкипера "Нижнего Новгорода" Артура Нигматуллина.
"Нижний Новгород" одержал волевую победу над "Динамо" в матче с двумя незабитыми пенальти
Александр Кержаков прокомментировал победу "Нижнего Новгорода" над "Динамо"
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков считает, что его команда провела два разных по качеству тайма в победном матче 7-го тура РПЛ против "Динамо" (2:1).
Фото: ФК "Нижний Новгород"