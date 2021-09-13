По информации источника, полузащитник сейчас находится в Москве и ждет британской визы. Отмечается, что этот документ Барриос может получить уже сегодня.
Ранее сообщалось, что Вильмар Барриос пропустит игру 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Челси" из-за запрета властей Великобритании. Напомним, люди, которые прибывают из стран "красной зоны", куда входит Колумбия, должны сесть на карантин. Барриос выступал за свою сборную 10 сентября и не вписывался в срок.
Однако УЕФА обратился к правительству Великобритании сделать послабление в этом вопросе. Возможно, этот вопрос будет решен положительно.
Матч Лиги чемпионов "Челси" - "Зенит" состоится завтра, 14 сентября, в Лондоне. Начало игры - в 22:00 мск. Встречу в поле обслужит бригада арбитров из Польши во главе с Бартошем Франковски. За систему ВАР будет отвечать немец Марко Фритц, а его помощником станет итальянец Марко Ди Белло.
Источник: Sport24
СМИ: полузащитник "Зенита" Барриос находится в Москве и ждет визу. Он все еще может сыграть против "Челси"
Колумбийский игрок "Зенита" Вильмар Барриос может принять участие в матче Лиги чемпионов с "Челси".
Фото: "Getty Images"