Колосков отметил, что Кашшаи проделал хорошую работу в должности руководителя департамента судейства. По словам Колоскова, венгерский специалист пытался сделать так, чтобы все российские судьи одинаково толковали правила.
"Я могу сказать, что с моей точки зрения, человека, который не специалист в судействе, Кашшаи хорошо поработал во всех смыслах этого слова. Он пытался как-то судей привести к единообразию толкования правил, а не всегда это удавалось. Эта современная тенденция, когда судья не должен мешать футболистам, он тоже пытался как-то назреть. Я не знаю, было ли это на самом деле или нет, но я видел, что в этом отношении прогресс есть", - сказал Колосков.
Источник: Матч ТВ
Колосков: Кашшаи хорошо поработал на посту главы департамента судейства РФС
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал уход Виктора Кашшаи с поста главы департамента судейства РФС.
Фото: РИА Новости