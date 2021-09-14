Напомним, ранее журналист Нобель Арустамян сообщил о том, что скауты каталонской команды приезжали в Москву, чтобы посмотреть за игрой Захаряна.
"Еще не слышал такие новости. Вы знаете, пока вообще не хочется ничего говорить. Не нужен шум. Сейчас не до этого. Придет время, дай бог, посмотрим", - приводит слова Захаряна-старшего Sport24.
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян в текущем сезоне провел 7 матчей в РПЛ, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. Всего за первую команду "бело-голубых" 18-летний футболист сыграл в 20 матчах, в которых забил 4 мяча и сделал 8 голевых передач. В сентябре Захарян дебютировал за сборную России.
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Отец Захаряна - о "Барселоне": сейчас не до этого. Придет время, посмотрим
Норайр Захарян, отец полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна, прокомментировал информацию об интересе к сыну со стороны "Барселоны".
Фото: РПЛ