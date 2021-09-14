Напомним, ранее президент России Владимир Путин, выступая на совете по развитию физической культуры и спорта, высказался против отмены лимита на легионеров в РПЛ.
"Есть ли у меня ощущение, что президент не до конца понимает, что означает лимит? Наш президент понимает все. Он однозначно высказался за то, чтобы регулирование сферы деятельности - а именно использование иностранных спортсменов - должно быть. Повторюсь, все это есть и в других чемпионатах. Все, что мы передаем, это лишь другой подход", - сказал Дюков.
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС предлагает клубам отменить лимит на легионеров в чемпионате России. РФС рассматривает возможность отмены лимита на легионеров в РПЛ. Сейчас он действует по системе "8+17", т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. Некоторые клубы лиги согласились с позицией РПЛ, кто-то выступает за послабление лимита — переход на схему "10+15".
Источник: Чемпионат
Дюков: наш президент понимает все, регулирование вопроса легионеров есть во всех лигах
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на слова президента России Владимира Путина.
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