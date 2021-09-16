"Не скажу, что "Локомотив" - единственная российская команда, за которую не стыдно в Европе. "Зенит" сыграл хорошо: ему фатально не повезло, но они играли достойно, не испугались такого грозного соперника, "Челси". Стыдно только за "Спартак". Стыдно, обидно и жалко - все подходит", - сказала Смородская.
На этой неделе 3 российских клуба провели матчи 1-го тура групповой стадии еврокубков. В Лиге чемпионов "Зенит" встречался в Лондоне с "Челси". Подопечные Семака проиграли со счетом 0:1, гол петербуржцы пропустили на 69-й минуте, его автором стал бельгийский нападающий "синих" Ромелу Лукаку. "Спартак" накануне уступил польской "Легии" в Лиге Европы. Варшавский клуб забил уже в добавленное ко второму тайму время.
Единственный российский клуб, который набрал очки - "Локомотив". В концовке матча с "Марселем"(1:1) гол полузащитника москвичей Фаустино Анджорина принес один балл в копилку команды.
Россия осталась на 10-м месте в таблице коэффициентов УЕФА (30,882 балла). Строчкой ниже идет Украина (30,400 балла). На 9-м месте - Шотландия (31,300 балла).
Источник: Чемпионат
"Стыдно только за "Спартак". Смородская - о выступлении российских команд в еврокубках
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила выступление российских команд в Европе.
Фото: ФК "Локомотив"