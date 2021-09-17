— Есть ли желание вернуться в "Локомотив"? Конечно. Я в прошлом сезоне в ФНЛ был в аренде у "Нижнего Новгорода". Думал вернуться в "Локомотив", но так получилось, что "Нижний" подписал со мной полноценный контракт.
Считаю, что это для меня стало перспективой в плане того, что я получаю игровое время в РПЛ. А в "Локомотиве" с этим было бы тяжело, — рассказал футболист в интервью "Известиям".
21-летний Сулейманов — воспитанник академии московского "Локомотива". За первую команду "железнодорожников" форвард провел четыре матча, не отметившись голевыми действиями.
В июле 2020 года "Нижний Новгород" арендовал футболиста на сезон, а этим летом выкупил его трансфер за 172 тысячи евро (Согласно Transfermarkt).
Сулейманов, который в новом сезоне забил гол и отдал голевую передачу в семи матчах чемпионата России, подписал контракт с нижегородцами до лета следующего года.
Сулейманов: есть желание вернуться в "Локомотив", но в "Нижнем Новгороде" я получаю время в РПЛ
Нападающий "Нижнего Новгорода" Тимур Сулейманов высказался на тему возможного возвращения в "Локомотив".
Фото: ФК "Нижний Новгород"