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17:00
УотфордНе начат
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Манчестер Сити
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.17X 8.2П2 16
Ливерпуль
17:00
Кристал ПэласНе начат
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19:30
ЭвертонНе начат
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17:15
АтлетикНе начат
П1 1.68X 3.6П2 6
Эльче
19:30
ЛевантеНе начат
П1 2.55X 3.05П2 3.2
Алавес
22:00
ОсасунаНе начат
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Интер
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Аугсбург
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Экс-игрок "Локо" Сулейманов: Николич — очень хороший тренер. Он мне доверял, видел во мне перспективу

Нападающий "Нижнего Новгорода" Тимур Сулейманов высказался о главном тренере "Локомотива" Марко Николиче.
Фото: ФК "Локомотив"
— Марко — очень хороший тренер. Он мне доверял, видел во мне перспективу, — рассказал нападающий "Известиям".

21-летний Сулейманов — воспитанник "Локомотива". Большую часть своей карьеры в московском клубе нападающий провел за команды структуры клуба, отыграв за "основу" лишь четыре матча.

С июля 2020 года играет за "Нижний Новгород", с которым по итогам прошлого сезона вышел в Российскую Премьер-лигу.

Сам Сулейманов в семи матчах РПЛ забил гол и отдал голевую передачу.


Теги: Локомотив Нижний Новгород Сулейманов Николич
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