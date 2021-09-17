— Марко — очень хороший тренер. Он мне доверял, видел во мне перспективу, — рассказал нападающий "Известиям".
21-летний Сулейманов — воспитанник "Локомотива". Большую часть своей карьеры в московском клубе нападающий провел за команды структуры клуба, отыграв за "основу" лишь четыре матча.
С июля 2020 года играет за "Нижний Новгород", с которым по итогам прошлого сезона вышел в Российскую Премьер-лигу.
Сам Сулейманов в семи матчах РПЛ забил гол и отдал голевую передачу.
Экс-игрок "Локо" Сулейманов: Николич — очень хороший тренер. Он мне доверял, видел во мне перспективу
Нападающий "Нижнего Новгорода" Тимур Сулейманов высказался о главном тренере "Локомотива" Марко Николиче.
Фото: ФК "Локомотив"