В число кандидатов на вакантное место спортивного директора "Спартака" входит испанец Мигель Торресилья, сообщают СМИ.
По данным источника, испанский специалист, который сейчас занимает аналогичную должность в выступающей в испанской Сегунде "Сарагосе", может стать сменщиком Дмитрия Попова на посту спортдиректора красно-белых.
51-летний Торресилья ранее работал спортивным директором и в других испанских клубах, в том числе в "Сельте" и "Бетисе".
Источник: "СЭ"
СМИ: пост спортивного директора "Спартака" может занять испанец из "Сарагосы"
Одним из кандидатов на должность спортивного директора "Спартака" является испанский специалист Мигель Торресилья, работающий на аналогичном посту в "Сарагосе".
Фото: ФК "Спартак"