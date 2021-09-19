— Зобнин, Соболев и Фернандес — по фамилиям это мастеровитые футболисты, но в этом сезоне никто из них ничего путного не показал. Я не думаю, что их отсутствие будет проблемой для ЦСКА и "Спартака". Это вполне заменимые игроки, — рассказал Колосков в интервью Sport24.
31-летний защитник ЦСКА Фернандес не сыграет в матче 8-го тура чемпионата России против "Спартака" из-за повреждения. В нынешнем сезоне футболист сыграл в шести матчах, отдав голевую передачу.
24-летний Соболев пропустит матч из-за дисквалификации. В текущем кампании нападающий забил гол в 10 матчах.
27-летний Зобни получил повреждение в игре против "Легии" в Лиге Европы. В 10 матчах текущего сезона он забил два гола.
Колосков: потеря Зобнина, Соболева и Фернандеса не станет проблемой для "Спартака" и ЦСКА. Это заменимые игроки
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о игроках, которые пропустят матч ЦСКА — "Спартак" в 8-м туре РПЛ.
Фото: СЭ