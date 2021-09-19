28-летний уругваец повредил ногу на одной из тренировок бело-голубых перед матчем 8-го тура Российской Премьер-Лиги против "Сочи" (0:1). Во время упражнения игрок пробил по воротам, после чего почувствовал боль в передней поверхности бедра.
Контракт Лаксальта с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России Диего принял участие в семи матчах, в которых получил три желтые карточки. Профильный портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
Стали известны сроки восстановления защитника "Динамо" Лаксальта
Защитник московского "Динамо" Диего Лаксальт пропустит около двух месяцев из-за травмы.
Фото: ФК "Динамо"