Напомним, ранее президент России Владимир Путин, выступая на совете по развитию физической культуры и спорта, высказался против отмены лимита на легионеров в РПЛ, заявив, что если такое решение будет принято, то российская сборная еще 20 лет не попадет на ОИ. Отметим, последний раз сборная России по футболу участвовала в Олимпийских играх в 1988 году.
"Реально ли, что сейчас лимит отменят? Реально или не реально – не ко мне вопрос. Опять же Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет. У меня есть мое мнение, которое я высказываю, а изменят или нет – зависит уже точно не от меня", - цитирует Карпина "СЭ".
Под руководством Валерия Карпина сборная России провела в сентябре 3 матча отборочного турнира чемпионата мира-2022. Российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также одержали две победы - над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).
Следующие матчи национальная команда России проведет в октябре. 8 октября в Казани подопечные Карпина сыграют со Словакией, а 11 октября в Мариборе - против Словении.
Карпин: Путин сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не согласен с президентом России Владимиром Путиным в вопросе лимита на легионеров.
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