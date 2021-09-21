Генич отметил, что руководство "Спартака", скорее всего, уже приняло решение об отставке тренера, но пока не объявило о нем. Вероятно, в ближайшие дни об уходе Витории с поста главного тренера "красно-белых" объявят официально, считает Генич.
"Мне кажется, идеологически решение об отставке тренера в "Спартаке" уже созрело. <...> Когда это случится - вопрос времени. Впереди "Уфа", с которой "Спартаку" исторически непросто. Да я и не очень понимаю, зачем тянуть до "Уфы". Думаю, сегодня-завтра по Рую будет объявление. Повторюсь, полагаю, что внутри клуба это решение уже созрело и поддержки тренеру никакой нет", - сказал Генич.
Напомним, что накануне "Спартак" проиграл ЦСКА в матче восьмого тура РПЛ (0:1). "Красно-белые" опустились на девятое место в турнирной таблице (10 очков). ЦСКА поднялся на седьмое место (13 очков).
Источник: Матч ТВ
Генич: кажется, решение об отставке Витории в "Спартаке" созрело. Думаю, сегодня-завтра будет объявление
Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что Руй Витория, вероятно, вскоре покинет пост главного тренера "Спартака".
Фото: "Спартак"