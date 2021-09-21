Генич заявил, что наверняка покупатели найдутся, есть только вопрос суммы потенциальной сделки. При этом, по его словам, возможно, инвестора для "Спартака" будут искать при помощи государства.
"Если мы говорим о продаже "Спартака", тут кто-то должен прийти и сделать предложение на те деньги, которые Федун хотел бы выручить. Наверняка найдутся люди, тут только вопрос цены. Среди богатых людей болельщиков "Спартака" много, но, возможно, такое решение должно приниматься не только в олигархическом клубе джентльменов, а с государственной стороны тоже. Если "Нижнему Новгороду" государством искался инвестор, то и со "Спартаком" не всё будет так просто", - заявил Генич.
Напомним, что накануне "Спартак" уступил в московском дерби ЦСКА. Встреча прошла в рамках восьмого тура РПЛ и завершилась со счетом 1:0 в пользу "армейцев".
"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России (10 очков). ЦСКА пребывает на седьмом месте (13 очков).
Источник: Матч ТВ
Генич - о возможной продаже "Спартака" Федуном: наверняка найдутся люди, тут только вопрос цены
Футбольный комментатор Константин Генич высказался о потенциальной продаже "Спартака" владельцем клуба Леонидом Федуном.
Фото: РИА Новости