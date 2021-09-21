Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хетафе
20:30
АтлетикоНе начат
П1 6.2X 3.5П2 1.68
Атлетик
23:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.9X 3.35П2 4.7
Леванте
23:00
СельтаНе начат
П1 2.65X 3.4П2 2.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Болонья
19:30
ДженоаНе начат
П1 2.02X 3.55П2 3.85
Аталанта
21:45
СассуолоНе начат
П1 1.54X 4.7П2 5.6
Фиорентина
21:45
ИнтерНе начат
П1 3.7X 3.7П2 2

Генич - о возможной продаже "Спартака" Федуном: наверняка найдутся люди, тут только вопрос цены

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о потенциальной продаже "Спартака" владельцем клуба Леонидом Федуном.
Фото: РИА Новости
Генич заявил, что наверняка покупатели найдутся, есть только вопрос суммы потенциальной сделки. При этом, по его словам, возможно, инвестора для "Спартака" будут искать при помощи государства.

"Если мы говорим о продаже "Спартака", тут кто-то должен прийти и сделать предложение на те деньги, которые Федун хотел бы выручить. Наверняка найдутся люди, тут только вопрос цены. Среди богатых людей болельщиков "Спартака" много, но, возможно, такое решение должно приниматься не только в олигархическом клубе джентльменов, а с государственной стороны тоже. Если "Нижнему Новгороду" государством искался инвестор, то и со "Спартаком" не всё будет так просто", - заявил Генич.

Напомним, что накануне "Спартак" уступил в московском дерби ЦСКА. Встреча прошла в рамках восьмого тура РПЛ и завершилась со счетом 1:0 в пользу "армейцев".

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России (10 очков). ЦСКА пребывает на седьмом месте (13 очков).

Источник: Матч ТВ


Теги: Генич Спартак Федун
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Гончаренко вызван на заседание КДК РФС за оскорбление судей. Слуцкого не вызвали
Защитник ЦСКА Бруно Фукс вернется на поле в ноябре 1
Генич высказался о ситуации с поиском спортивного директора для "Спартака" 1
Актер Баринов: про чемпионство ЦСКА и "Спартаку" надо забыть 2
Генич - о возможной продаже "Спартака" Федуном: наверняка найдутся люди, тут только вопрос цены 5
Акинфеев - Заболотному: хорош, только в следующий раз не удаляйся после гола 2
Черчесов объяснил неудачное выступление сборной России на Евро-2020 4
Заболотный: в матче со "Спартаком" на поле была заруба. Отличное дерби получилось 8
Генич: кажется, решение об отставке Витории в "Спартаке" созрело. Думаю, сегодня-завтра будет объявление 13
Заболотный ответил на вопрос, расстроило ли его удаление в матче со "Спартаком" 1
Губерниев высказался о победе ЦСКА над "Спартаком"
Источник: президент "Барселоны" рассматривает Пирло в качестве замены Куману 1
Черчесов прокомментировал слухи о желании вернуться в "Спартак" 4
"Кошмар и ужас. Этот матч - диагноз нашему футболу". Смородская - об игре ЦСКА со "Спартаком" 3
Селюк: уже можно сказать, что "Зенит" станет чемпионом. У команды нет соперников вообще 6
Черчесов оценил старт "Зенита" в Лиге чемпионов
Колосков: "Спартак" хорошо играл в матче с ЦСКА. Говорить об отставке Витории преждевременно 2
Уткин раскритиковал Березуцкого после победы ЦСКА над "Спартаком" 13
Рианчо выступил против увольнения Витории с поста главного тренера "Спартака" 1
Дзюба: забить бы за карьеру 250 голов! Здоровье позволяет, буду стараться 3
Унылое дерби, безнадёга Витории и страсть Заболотного. Всё очень и очень плохо 7
Статистика "Спартака" при Витории - 3 победы, 1 ничья и 7 поражений 4
Клаудиньо: я счастлив. Очень ждал свой первый гол за "Зенит" 2
"Спартак" пропустил в РПЛ меньше "Зенита" и поровну с "Рубином", ЦСКА и "Динамо" 8
"Фратрия" - игрокам "Спартака": вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба 15
Меньше "Спартака" в РПЛ забил только "Урал" 1
Дзюба - о победе над "Рубином": хорошо, когда команда умеет переключаться с ЛЧ на чемпионат 1
РФС объявит о назначении Перейры в четверг
Ещенко прокомментировал поражение "Спартака" от ЦСКА в 8 туре РПЛ 2
"Когда обещал фанатам взять 3 очка". ЦСКА потролил "Спартак" после победы в дерби
Все новости
-