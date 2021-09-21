По информации источника, контракт Витории с клубом включает в себя пункт об увольнении, если к 15-му туру "красно-белые" будут находиться ниже пятого места в турнирной таблице РПЛ. В случае увольнения португальскому тренеру выплатят неустойку в размере оставшейся зарплаты по контракту до конца года.
Отметим, что на данный момент "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "красно-белых" 10 очков по итогам восьми туров.
Источник: Eurostavka
"Спартак": руководство доверяет Витории, матч с ЦСКА не повлиял на это
Источник: "Спартак" не уволит Виторию до 15-го тура РПЛ из-за пункта в контракте
Наставник "Спартака" Руй Витория не покинет свой пост как минимум до 15-го тура нынешнего розыгрыша РПЛ.
Фото: "Российская газета"