Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хетафе
1 - 2
АтлетикоЗавершен
Леванте
23:00
СельтаНе начат
Атлетик
23:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Болонья
2 - 2
ДженоаЗавершен
Фиорентина
1 - 0
Интер2 тайм
Аталанта
2 - 1
Сассуоло2 тайм
П1 1.15X 6.5П2 23

Судья Иванов объяснил удаление Слуцкого в матче "Рубин" - "Зенит"

Судья Сергей Иванов объяснил, за что удалил главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого во время матча с "Зенитом".
Фото: "Рубин"
Напомним, что накануне "Зенит" победил "Рубин" в гостях в матче восьмого тура РПЛ (3:1). По ходу встречи был удален наставник казанцев Леонид Слуцкий - он получил две желтые карточки.

Судья Иванов, удаливший Слуцкого, объяснил свое решение тем, что тренер "Рубина" регулярно покидал пределы технической зоны.

"Поскольку Леонид Викторович неоднократно покидал пределы технической зоны, по правилам игры арбитр обязан реагировать на данное нарушение. Подтверждаю слова Слуцкого: не было оскорблений, не было нецензурной брани. <...> Если тренер выйдет раз на один-два метра, на это можно закрыть глаза. В понедельник нарушения были очевидными, поэтому последовали санкции", - заявил Иванов.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Слуцкий Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

Карпин рассказал подробности отказа Дзюбы от вызова в сборную России 1
"Атлетико" в большинстве победил "Хетафе" и обошел "Реал" во главе турнирной таблицы Ла Лиги
Источник: "Спартак" покинул тренер по физподготовке 3
Премьер-лига в гостях у ФНЛ-2. Анонс матчей Кубка России 2
Иньеста: думаю, Хави готов быть главным тренером "Барселоны"
Головин рассказал о целях в "Монако"
Итальянский журналист: непросто продать такого игрока, как Кокорин, у которого хороший контракт 5
Миранчук остался в запасе "Аталанты" на игру с "Сассуоло"
Кокорин не попал в стартовый состав "Фиорентины" на матч с "Интером" 1
"Атлетико" начал матч Ла Лиги с игроками 10 национальностей. Это рекорд клуба 1
Источник: Зидан может стать новым тренером "ПСЖ"
Первый тренер Дзюбы: Артем не хочет быть на вторых ролях и сидеть на лавке — это можно понять 26
Головин прокомментировал достижение в 100 матчей за "Монако" 4
Головин рассказал об изменениях в своей игре
Рангник раскритиковал российские клубы из-за приобретения легионеров старше 30 лет 2
СМИ: Роналду летом мог стать игроком "Атлетико"
Дзюба и сборная России, Витория и "Спартак", Вилков против Слуцкого. Главное за 21 сентября
Рангник: лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка! 11
Женская сборная России разгромила Черногорию в матче отбора на ЧМ-2023 3
Гаджиев - об удалении Слуцкого: эмоции бывают у любого тренера. Неестественно не проявлять их в игре 3
Роналду нарушил договоренность с "Ювентусом" при переходе в "МЮ" 1
Судья Иванов объяснил удаление Слуцкого в матче "Рубин" - "Зенит" 2
Малафеев поддержал Дзюбу после отказа Артема от вызова в сборную России 7
Дзюба отказался от сборной России из-за игровой формы. Артем всех обманул? 14
Карпин ответил на вопрос по поводу общения с Черчесовым о работе в сборной России 2
Колосков: Дзюба - не потеря для сборной. Мы без него успешно играли и продолжим в том же духе 5
Почеттино прокомментировал отказ Месси пожать ему руку после замены в матче с "Лионом" 3
Источник: "Спартак" не уволит Виторию до 15-го тура РПЛ из-за пункта в контракте 15
Петржела: Дзюба сделал огромную ошибку. Карпин такое не простит 8
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 26
Все новости
-