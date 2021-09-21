Напомним, что накануне "Зенит" победил "Рубин" в гостях в матче восьмого тура РПЛ (3:1). По ходу встречи был удален наставник казанцев Леонид Слуцкий - он получил две желтые карточки.
Судья Иванов, удаливший Слуцкого, объяснил свое решение тем, что тренер "Рубина" регулярно покидал пределы технической зоны.
"Поскольку Леонид Викторович неоднократно покидал пределы технической зоны, по правилам игры арбитр обязан реагировать на данное нарушение. Подтверждаю слова Слуцкого: не было оскорблений, не было нецензурной брани. <...> Если тренер выйдет раз на один-два метра, на это можно закрыть глаза. В понедельник нарушения были очевидными, поэтому последовали санкции", - заявил Иванов.
Источник: Спорт-Экспресс
Судья Иванов объяснил удаление Слуцкого в матче "Рубин" - "Зенит"
Судья Сергей Иванов объяснил, за что удалил главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого во время матча с "Зенитом".
Фото: "Рубин"