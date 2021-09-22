По информации источника, "Боруссия" изучает возможность приобретения Захаряна. Отмечается, что навыки и талант футболиста выделил скаутский отдел дортмундского клуба в прошлом году.
При этом на данный момент "Боруссия" не контактировала с "Динамо" или представителями футболиста по вопросу возможного трансфера. У представителей "Боруссии" вызывает серьезное опасение физическая готовность Захаряна и его способность выдерживать высокий уровень игры при большом количестве матчей.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Захарян провел восемь матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Источник: РБК
Источник: дортмундская "Боруссия" интересуется Захаряном
Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к полузащитнику "Динамо" Арсену Захаряну.
Фото: "СЭ"