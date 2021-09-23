Напомним, с июля по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора в московском клубе.
"Матч за очки! "Спартак" - для всех раздражитель. Не только для "Уфы". Принципиальный соперник? Нет, конечно! Ну как... Принципиальный соперник, потому что нужно зарабатывать очки. Для меня же этот матч не будет особенным", - цитирует Газизова "СЭ".
Матч 9-го тура Российской Премьер-лиги "Спартак" - "Уфа" состоится в субботу, 25 сентября, на "Открытие Банк Арене". Начало - в 19:00 мск. Главным арбитром встречи будет Артем Любимов (Санкт-Петербург), за систему ВАР будет отвечать Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
"Уфа" после 8-ми туров занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. "Спартак" располагается на 9-й строчке, имея в активе 10 очков.
Газизов: матч со "Спартаком" не является для меня каким-то особенным
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ против "Спартака".
Фото: РПЛ