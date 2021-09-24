Смородская отметила, что "Спартак" не сумеет обыграть "Уфу". Также она заявила, что главный тренер "красно-белых" Руй Витория, вероятно, вскоре будет уволен.
"Спартак" завтра не обыграет "Уфу", максимум будет ничья. Я уверена в этом. Результаты совсем ужасны, думаю, что Виторию совсем скоро выгонят", - сказала Смородская.
Отметим, что матч "Спартак" - "Уфа" пройдет завтра, 25 сентября, и начнется в 19.00 по московскому времени.
"Спартак" пребывает на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. "Уфа" идет 12-й (восемь очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Смородская: "Спартак" не обыграет "Уфу", максимум будет ничья
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча девятого тура РПЛ "Спартак" - "Уфа".
Фото: ТАСС