"Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам", - приводит слова Семина "Чемпионат".
Напомним, совместное решение об отставке было принято после встречи 74-летнего специалиста и президента "Ростова" Арташеса Арутюнянца.
Ранее Семин тренировал "Кубань", "Памир", московское и киевское "Динамо", "Габалу", "Мордовию", "Анжи" и московский "Локомотив".
Семин - после ухода из "Ростова": я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру
Бывший главный тренер "Ростова" Юрий Семин после отставки высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Ростов"