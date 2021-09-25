Сообщается, что Салихова интересовалась мнением Николича по поводу возможной работы в "Спартаке". Сербский специалист ответил, что сейчас он сконцентрирован на работе в "Локомотиве".
Действующим главным тренером "Спартака" является Руй Витория. Сегодня красно-белые обыграли "Уфу" в 9-м туре РПЛ.
Николич тренирует "Локомотив" с мая 2020 года.
Источник: Metaratings.
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Источник: Салихова пообщалась с Николичем на тему работы в "Спартаке"
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, провела встречу с главным тренером "Локомотива" Марко Николичем.
Фото: ФК "Локомотив"