Матч состоялся вчера, 25 сентября, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. На 78-й минуте встречи арбитр Виталий Мешков назначил пенальти в ворота гостей за нарушение на форварде "Зенита" Артеме Дзюбе.
"В принципе, касание было, но это не то касание, от которого вот так вот падают. Можно говорить о том, что формальный повод назначить одиннадцатиметровый удар у арбитра был, но, конечно, такие пенальти наши судейские руководители, наверное, не хотели бы видеть. Об этом еще Розетти говорил перед Евро-2020, что судейское руководство такие легковесные пенальти видеть не хотело бы", - приводит слова Николаева Р-Спорт.
"Зенит" на своем поле победил "Крылья Советов" (2:1). Счет в матче на 14-й минуте открыли гости - автором забитого мяча стал полузащитник Антон Зиньковский. Петербургский клуб отыгрался в первом тайме благодаря голу Дзюбы на 35-й минуте. Победу "Зениту" принес точный удар с одиннадцатиметровой отметки в исполнении полузащитника команды Алексея Сутормина.
"Зенит" набрал 23 очка и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу Российской Премьер-лиги. Следующий матч подопечные Семака проведут в среду, 29 сентября. В рамках группового этапа Лиги чемпионов "сине-бело-голубые" встретятся с "Мальме".
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Экс-арбитр Николаев - о фоле на Дзюбе: не то касание, от которого так падают. Легковесный пенальти
Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев назвал легковесным пенальти на Дзюбе в матче 9-го тура РПЛ "Зенит" - "Крылья Советов" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"