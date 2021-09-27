По мнению Сканавино, европейские команды показывают более скоростной футбол, чем российские, поскольку подбирают в состав быстрых игроков. Кроме того, сказываются большие расстояния, которые вынуждены преодолевать российские коллективы для проведения матчей в РПЛ. Длительные переезды негативно влияют на физическое состояние футболистов, отметил Сканавино.
"В том числе потому, что они выбирают себе в команды футболистов с подобными характеристиками. Взять тот же "Зальцбург". Они специально покупают скоростных футболистов. Плюс в России, повторюсь, огромные расстояния. Например, если у тебя три матча в неделю и тебе надо лететь три часа, чтобы сыграть в РПЛ, а потом лететь три часа, чтобы сыграть в Лиге чемпионов, это не может не сказаться на футболистах", - заявил Сканавино.
Источник: Sport24
Тренер "Зенита" Сканавино объяснил, почему российские команды уступают в скорости соперникам по Лиге чемпионов
Тренер "Зенита" по физподготовке Андреа Сканавино ответил на вопрос, почему российские команды уступают соперникам по Лиге чемпионов в скорости игры.
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