По информации источника, футболист произвел впечатление на наставника "Олимпика" Хорхе Сампаоли в матче команд в Лиге Европы. Отмечается, что французский клуб был готов провести переговоры о возможном переходе полузащитника зимой, но Магкеев порвал крестообразную связку в матче 9-го тура РПЛ против "Химок" (0:0).
Напомним, Станислав Магкеев попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении.
В текущем сезоне Магкеев провел за "Локомотив" 7 матчей в РПЛ, получив одну желтую карточку. В общей сложности за "железнодорожников"22-летний футболист сыграл в 51 матче. Контракт Магкеева с "Локомотивом" рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Чемпионат
Источник: "Марсель" рассматривал возможность трансфера Магкеева зимой
"Марсель" был заинтересован в трансфере полузащитника "Локомотива" Станислава Магкеева в предстоящее зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"