Согласно данным источника, Малофеев, являющийся болельщиком "Спартака", хочет купить клуб.
Отметим, что это не первая информация о намерении Малофеева приобрести "Спартак". Ранее сообщалось, что в 2017 году он хотел купить клуб совместно с Петром Авеном.
Нынешний владелец "Спартака" Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций клуба в 2004 году. В 2019-м он заявил, что стоимость клуба в целом – с инфраструктурой, правами на бренд, футболистами, тренерами, сотрудниками и их зарплатами – составляет 1,1-1,2 миллиарда евро.
Источник: РБ Спорт
СМИ: бизнесмен Константин Малофеев намерен купить "Спартак"
Глава совета директоров группы компаний "Царьград", предприниматель Константин Малофеев заинтересован в приобретении "Спартака".
Фото: "Спартак"