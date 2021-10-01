Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Атлетик
22:00
АлавесНе начат
П1 1.59X 3.8П2 6.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кальяри
21:45
ВенецияНе начат
П1 1.82X 3.75П2 4.5

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кёльн
21:30
Гройтер ФюртНе начат
П1 1.43X 5.2П2 6.6

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ланс
22:00
РеймсНе начат
П1 1.97X 3.5П2 4

Семин: "Зенит" стал намного сильнее. Напоминает времена, когда были Халк и Витсель

Экс-наставник "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин оценил уровень игры "Зенита" после победы петербуржцев над "Мальме" в Лиге чемпионов.
Фото: ТАСС
Напомним, что на неделе "Зенит" победил "Мальме" дома со счетом 4:0 в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Семину задали вопрос, стал ли "Зенит" сильнее по сравнению с предыдущими сезонами. Тренер в ответ заявил, что команда стала значительно лучше. По его словам, "Зениту" помогли стать сильнее трансферы.

"Они сделали хорошие приобретения. Новички подходят под стиль, задачи, которые требует Семак. Все дисциплинированы, что не так просто сделать. Футболисты работают на команду. "Зенит" сейчас намного сильнее. Напоминает времена, когда были Халк, Витсель", - сказал Семин.

Источник: РБ Спорт


Теги: Семин Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

ЭСК признала верными все решения главного арбитра матча "Краснодар" - "Сочи"
Черчесов в "Балтике", травма Понсе, Дзюба — лучший. Главное за 1 октября
Салихова: ни один футболист за всю историю не подвергался такому давлению, как Кофрие 7
Промес занял второе место в голосовании за игрока недели в Лиге Европы
Тилль сообщил, как "Шериф" настраивался на матч Лиги чемпионов с "Реалом" 1
Матыцин ждет от Карпина только побед в ближайших матчах сборной России
Промес: победа над "Наполи" - хороший шанс перезапустить сезон
Гус Тиль: мое возвращение в "Спартак" зимой невозможно 5
Семин: победа над "Наполи" повлияет на психологию игроков "Спартака", создаст уверенность 6
Полузащитник "Шерифа" Тилль, ранее игравший за "Тамбов", высказался о возможном возвращении в РПЛ 2
Семин: "Зенит" стал намного сильнее. Напоминает времена, когда были Халк и Витсель 1
Промес: у меня всегда были отличные отношения с болельщиками "Спартака" 3
Кафельников: победа над "Наполи" станет переломной для "Спартака", если на Виторию не будет оказываться давление 1
Куман прокомментировал информацию о возможной отставке с поста главного тренера "Барселоны"
"Деньги не играют в футбол". Полузащитник "Шерифа", забивший победный гол "Реалу", рассказал о мотивации от тренера 2
Щенников вернулся в общую группу ЦСКА 2
Семак ответил на вопрос об игровом времени Азмуна 2
СМИ: Черчесов - в числе кандидатов на пост главного тренера "Балтики" 11
Газизов: Урунов тренируется в общей группе "Уфы". Он будет в заявке на матч с "Уралом"
Активные болельщики ЦСКА решили бойкотировать игры женской команды клуба из-за назначения Григоряна 9
Семак: "Сочи" - квалифицированная, опытная команда, с которой нам всегда сложно играть 8
Семак рассказал, как проходит восстановление Караваева
Понсе проведут операцию на колене 16
Президент "Кайрата": был интерес к Реброву, к Черевченко и Вернидубу - нет. У Шевченко другие планы
Черчесов: рад, что турнирную таблицу возглавляют "Легия" и "Спартак" - две команды, с которыми меня многое связывает 6
Онопко: отказ Дзюбы от вызова в сборную России стал сюрпризом 2
Защитник "Динамо" Бальбуэна вызван в сборную Парагвая на отборочные матчи к ЧМ-2022
Губерниев: чтобы вернуться в сборную России, Максименко нужно научиться играть на выходах 5
Ярцев: результат закрыл многие рты, которые обещали "Спартаку" разгромное поражение. Футбол всегда может удивить 4
Фанаты "Легии" креативно потроллили акцию BLM перед матчем Лиги Европы с "Лестером" (фото) 19
Все новости
-