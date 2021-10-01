Напомним, что на неделе "Зенит" победил "Мальме" дома со счетом 4:0 в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Семину задали вопрос, стал ли "Зенит" сильнее по сравнению с предыдущими сезонами. Тренер в ответ заявил, что команда стала значительно лучше. По его словам, "Зениту" помогли стать сильнее трансферы.
"Они сделали хорошие приобретения. Новички подходят под стиль, задачи, которые требует Семак. Все дисциплинированы, что не так просто сделать. Футболисты работают на команду. "Зенит" сейчас намного сильнее. Напоминает времена, когда были Халк, Витсель", - сказал Семин.
Источник: РБ Спорт
Семин: "Зенит" стал намного сильнее. Напоминает времена, когда были Халк и Витсель
Экс-наставник "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин оценил уровень игры "Зенита" после победы петербуржцев над "Мальме" в Лиге чемпионов.
Фото: ТАСС