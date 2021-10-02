Напомним, в компенсированное время мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву в пределах штрафной площади. Арбитр этого матча Владимир Москалев после консультаций с ВАР нарушения правил в этом эпизоде не зафиксировал. Отметим, что арбитром ВАР на этом матче был Василий Казарцев.
"Буду ждать обращение "Краснодара". Запросил все видеоповторы и переговоры с ВАР", - приводит слова Хачатурянца РБ Спорт.
ЦСКА и "Краснодар" голов друг другу не забили (0:0), хотя в этом матче было нанесено 49 ударов по воротам. Это стало рекордом РПЛ с 2009 года.
Оба коллектива набрали по 17 очков в 10 матчах. Следующие матчи "армейцы" и "быки" проведут уже после паузы ни игры национальных команд.
Глава судейского комитета РФС отреагировал на неназначенный пенальти в ворота ЦСКА
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал решение Владимира Москалева не назначать пенальти в ворота ЦСКА в конце матча с "Краснодаром" (0:0).
Фото: РФС