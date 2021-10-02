Глава судейского комитета РФС отреагировал на неназначенный пенальти в ворота ЦСКА

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уфа
14:00
УралНе начат
П1 1.94X 3.5П2 4.2
Зенит
16:30
СочиНе начат
П1 1.43X 5П2 7
Локомотив
19:00
РостовНе начат
П1 1.87X 3.5П2 4.5
Ахмат
19:00
СпартакНе начат
П1 3.2X 3.4П2 2.31

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Томь
12:00
АланияНе начат
П1 5X 3.7П2 1.67
Металлург Лп
15:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 5X 3.85П2 1.64
Оренбург
15:00
Спартак-2Не начат
П1 1.36X 5П2 7.6
Акрон
16:00
КубаньНе начат
П1 2.18X 3.4П2 3.15
Волгарь
16:00
ВелесНе начат
П1 3.1X 3.05П2 2.36
Ротор
16:00
ТорпедоНе начат
П1 3.15X 3.25П2 2.25
КАМАЗ
17:00
Краснодар-2Не начат
П1 2.04X 3.35П2 3.55
Факел
17:00
ТекстильщикНе начат
П1 1.31X 5П2 9.4
Нефтехимик
18:00
ЕнисейНе начат
П1 2.13X 3.4П2 3.3
Балтика
19:00
Олимп-ДолгопрудныйНе начат
П1 1.58X 3.7П2 5.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вест Хэм
16:00
БрентфордНе начат
П1 1.86X 3.65П2 4.4
Тоттенхэм
16:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.13X 3.45П2 3.6
Кристал Пэлас
16:00
Лестер СитиНе начат
П1 3.05X 3.35П2 2.43
Ливерпуль
18:30
Манчестер СитиНе начат
П1 2.85X 3.5П2 2.46

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эльче
15:00
СельтаНе начат
П1 3.25X 3.2П2 2.38
Эспаньол
17:15
Реал МадридНе начат
П1 5X 4.2П2 1.66
Вильярреал
19:30
БетисНе начат
П1 2.01X 3.7П2 3.7
Хетафе
19:30
Реал СосьедадНе начат
П1 3.7X 3.15П2 2.21
Гранада
22:00
СевильяНе начат
П1 5.2X 3.65П2 1.75

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Болонья
13:30
ЛациоНе начат
П1 3.15X 3.45П2 2.31
Верона
16:00
СпецияНе начат
П1 1.66X 4.2П2 4.9
Сампдория
16:00
УдинезеНе начат
П1 2.21X 3.4П2 3.45
Фиорентина
19:00
НаполиНе начат
П1 3.7X 3.65П2 2.03
Рома
19:00
ЭмполиНе начат
П1 1.4X 5.6П2 7
Аталанта
21:45
МиланНе начат
П1 2.08X 3.65П2 3.55

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Майнц
16:30
УнионНе начат
П1 2.1X 3.35П2 3.8
Бавария
18:30
АйнрахтНе начат
П1 1.15X 9.6П2 15
Арминия
20:30
БайерНе начат
П1 4.5X 3.95П2 1.77

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ренн
14:00
ПСЖНе начат
П1 5.6X 4.7П2 1.54
Монако
16:00
БордоНе начат
П1 1.4X 5.2П2 7.8
Нант
16:00
ТруаНе начат
П1 1.77X 3.7П2 4.8
Лорьян
16:00
КлермонНе начат
П1 2.47X 3.4П2 2.95
Анже
16:00
МетцНе начат
П1 1.95X 3.4П2 4.3
Лилль
18:00
МарсельНе начат
П1 2.39X 3.3П2 3.15
Сент-Этьен
21:45
ЛионНе начат
П1 4.3X 4.1П2 1.76

Глава судейского комитета РФС отреагировал на неназначенный пенальти в ворота ЦСКА

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал решение Владимира Москалева не назначать пенальти в ворота ЦСКА в конце матча с "Краснодаром" (0:0).
Фото: РФС
Напомним, в компенсированное время мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву в пределах штрафной площади. Арбитр этого матча Владимир Москалев после консультаций с ВАР нарушения правил в этом эпизоде не зафиксировал. Отметим, что арбитром ВАР на этом матче был Василий Казарцев.

"Буду ждать обращение "Краснодара". Запросил все видеоповторы и переговоры с ВАР", - приводит слова Хачатурянца РБ Спорт.

ЦСКА и "Краснодар" голов друг другу не забили (0:0), хотя в этом матче было нанесено 49 ударов по воротам. Это стало рекордом РПЛ с 2009 года.

Оба коллектива набрали по 17 очков в 10 матчах. Следующие матчи "армейцы" и "быки" проведут уже после паузы ни игры национальных команд.


Теги: Хачатурянц РФС ЦСКА Краснодар
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