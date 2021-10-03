По словам Шварца, в немецкой Бундеслиге более интенсивный футбол. Вместе с тем он выделил плюсы РПЛ. В частности, по словам тренера, в российской лиге у команд хорошо выстроена оборона.
"Два компонента: высокая интенсивность и скорость в матчах. Если говорить о плюсах РПЛ, то в России есть много индивидуально сильных, хорошо технически оснащенных футболистов. В защитной линии у команд собраны хорошо обученные мастера. В любой игре ты можешь столкнуться с квалифицированной обороной, к которой нужно искать свои подходы", - сказал Шварц.
Отметим, что "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. От лидирующего "Зенита" москвичей отделяют четыре очка.
Источник: Известия
Шварц назвал главные отличия Бундеслиги от РПЛ
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц, ранее работавший в Бундеслиге, рассказал об основных отличиях между чемпионатами России и Германии.
Фото: "Динамо"