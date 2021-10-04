Руководство "Специи" недовольно работой наставника команды Тьягу Мотты. Итальянский клуб рассматривает варианты увольнения этого специалиста. В качестве потенциального сменщика Мотты рассматривается Николич, сообщает источник.
На данный момент "Специя" пребывает на 19-м месте в турнирной таблице Серии А. В активе команды четыре очка.
Напомним, ранее сообщалось, что Николич может покинуть пост главного тренера "Локо" в ближайшее время. Руководство клуба намерено расстаться с сербским специалистом.
Источник: Матч ТВ
Арустамян: Николича в ближайшие дни уволят с поста главного тренера "Локомотива"
Источник: Николич может продолжить карьеру в итальянской Серии А
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич может продолжить карьеру в "Специи".
Фото: РИА Новости