Согласно данным источника, "Спартак" рассматривает возможность подписания контракта с игроком. Речь идет о потенциальной сделке в зимнее трансферное окно.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ 23-летний Куликов провел за "Локомотив" 10 матчей и сделал одну результативную передачу.
Контракт полузащитника с "Локомотивом" рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Куликова в три миллиона евро.
"Локомотив", набрав 17 очков, пребывает на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" имеет в активе 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
Источник: Sport24
СМИ: "Спартак" рассматривает возможность подписания полузащитника "Локомотива" Куликова
Полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов может продолжить карьеру в "Спартаке".
Фото: "Локомотив"